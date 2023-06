Abner fala em "negociação avançada" para reforçar o V. Guimarães

Lateral-esquerdo está em fim de contrato com o Farense.

Abner Felipe garante que está em negociações avançadas com o Vitória de Guimarães. O lateral-esquerdo, de 27 anos, termina contrato com o Farense, que subiu à I Liga, e poderia mudar-se para os minhotos a custo zero.

"Estamos em negociação bem avançada e já para ser anunciado pelo clube. Estamos à espera. Sim, é esse mesmo [Vitória de Guimarães], estou muito feliz. Acabou o meu contrato em Faro, queriam renovar e antes de vir de férias tive duas ou três reuniões com a direção e com o mister", afirmou, em declarações a "Bola Branca", da Rádio Renascença.

No entanto, sabe O JOGO, este cenário não corresponde à verdade.

O brasileiro fez três épocas (83 jogos) em Faro, pelo que já experienciou a I Liga. Em 2018 passou pelo Estoril.