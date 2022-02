"A saída do Edwards é uma oportunidade para mim. Temos de estar preparados"

Declarações de Rúben Lameiras, extremo do V. Guimarães.

Ainda com o dérbi minhoto bem presente na memória, Rúben Lameiras foi eleito pelos adeptos o MVP desse encontro pelos adeptos. "Quero agradecer a todos os adeptos. Vamos continuar a nossa luta, por eles e por nós, e alcançar o máximo de vitórias possível. Para nós, como grupo, foi muito importante este triunfo. Estávamos a precisar de voltar a ganhar e sentimos que, com esta vitória, podemos continuar a fazer o nosso trabalho e dar mais vitórias ao nosso grupo e aos nossos adeptos. Temos um grupo muito unido", afirmou o extremo, citado pelo site oficial do V. Guimarães.

"Toda a gente sabe que, no treino, o míster [Pepa ] pede sempre 'pé na chapa'. Foi um jogo em que conseguimos transmitir esse pensamento para o terreno de jogo e foi visível. Já tínhamos falado de conseguirmos transmitir mais da nossa união para dentro do campo e mostrámos a importância de um grupo destes num jogo que exigiu muito de nós", considerou sobre o triunfo por 2-1 frente ao Braga.

Lameiras esteve no golo da vitória, apontado por Nélson da Luz. "Olhei para a área e quis meter a bola naquela zona de perigo para o Nélson da Luz ou o Bruno Duarte aparecerem. Felizmente a bola sobrou para o Nélson que conseguiu fazer o golo", recordou.

Titular nos últimos seis jogos, admite que a saída de Edwards para o Sporting lhe abre outras portas. "[A saída do Edwards] é uma oportunidade para mim, para o Nélson, e para todos os outros. As oportunidades surgem e temos de estar preparados para elas. O Miguel Maga, para mim, fez um grande jogo. Esteve muito bem, muito ligado no jogo, sempre muito agressivo. Ele é uma pessoa que não fala muito, mas que mostra muito o que vale com ações e gosto muito disso nele. É essa a importância que todos nós temos no grupo e é importante darmos uma grande resposta sempre que somos chamados", rematou.