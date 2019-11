A repreensão e cronologia de um castigo no plantel do Vitória

Exibição modesta em Moreira de Cónegos revelou-se fatal para Pedro Henrique. O central chegou a ser repreendido pelo treinador e perdeu o lugar para Venâncio.

Outrora indiscutível no centro da defesa do V. Guimarães, Pedro Henrique desapareceu do leque de primeiras opções de Ivo Vieira, perdendo o lugar para Frederico Venâncio, titular nos últimos dois jogos. O central brasileiro desiludiu o treinador contra o Moreirense, num jogo em que a formação vitoriana não foi além de um empate (1-1), e já não alinhou diante do Arsenal, assistindo à partida da Liga Europa num dos camarotes do Estádio D. Afonso Henriques. Tratou-se de uma meia surpresa, pois Ivo Vieira chegou a repreendê-lo de forma implacável durante o jogo disputado em Moreira de Cónegos, mantendo-o, ainda assim, em campo até ao fim.

As razões da saída abrupta da equipa são do inteiro conhecimento de Pedro Henrique, mas não serão esmiuçadas na praça pública. Foi o que se percebeu durante o lançamento do dérbi minhoto, quando Ivo Vieira foi convidado a explicitar da ausência do defesa na partida anterior, frente aos gunners. "É uma questão de opção. Provavelmente pode estar no banco", atirou. A indicação do treinador acabou mesmo por verificar-se: na receção ao Braga, Pedro Henrique foi, de facto, encaminhado para o banco de suplentes, acabando por não ser utilizado, tal como Miguel Silva, Rafa Soares e João Carlos Teixeira. Já ao lado do titularíssimo Tapsoba, em campo, voltou a surgir Venâncio, tudo apontando para que o português se mantenha na equipa na visita do Standard Liège, no regresso da Liga Europa, e a envergar a braçadeira de capitão. Em Alvalade (derrota por 3-1), até teve más abordagens nos lances que resultaram nos golos de Jesé e Acuña, mas nunca deixou de causar boa impressão nos treinos e acabou por merecer a confiança de Ivo Vieira quando este entendeu que Pedro Henrique não estaria em condições para manter a titularidade.

Semelhante troca já se tinha verificado, aliás, em outubro, na sequência da eliminação dos minhotos da Taça de Portugal. Na véspera, de forma a evitar uma eventual surpresa amarga, o técnico avisou que não levaria para o jogo seguinte, em Londres, os jogadores que não estivessem à altura das responsabilidades e Pedro Henrique, um dos titulares humilhados pelo conto de fadas do Sintra Football, acabou por ser um dos contemplados, sendo rendido então por Venâncio na visita ao Emirates Stadium. A cumprir a segunda época ao serviço do V. Guimarães, o filho de Pedro Venâncio (antigo jogador do Sporting) começa a ganhar influência na equipa, tendo superado no dérbi o total de jogos somados (oito) na época anterior, ainda sob o comando de Luís Castro. Uma séria ameaça para Pedro Henrique.