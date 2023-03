A nova academia do V. Guimarães vai mesmo avançar

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, discutiu com Domingos Bragança a construção de uma nova Academia

Silvares vai receber um complexo desportivo para o futebol profissional e está ainda prevista a remodelação do atual edifício, que ficará para a formação

A Câmara Municipal de Guimarães e o Vitória estão de mãos dadas e a futura Academia destinada ao futebol profissional vai mesmo avançar. Nos últimos tempos houve avanços nesse sentido, como revelou Nélson Felgueiras. "Estive reunido recentemente com o presidente da Câmara [Domingos Bragança] e com presidente do Vitória [António Miguel Cardoso] e a questão das infraestruturas esteve na ordem dos trabalhos", anunciou o vereador do Desporto e da Juventude da Câmara Municipal de Guimarães.

Aquele dirigente revelou que "tem havido reuniões entre as duas partes para avançar de vez com a construção da futura Academia destinada ao futebol profissional", bem como a "remodelação da atual e a construção de dois pavilhões para as modalidades".

O projeto da futura Academia passa pela construção de um edifício no parque de lazer de Silvares, contíguo a Ponte. "Carece da aquisição de um conjunto de terrenos; a Câmara está num processo de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) que permita a edificação nessa zona", sublinhou Nélson Felgueiras, em entrevista à Rádio Fundação.

Com a construção do novo complexo desportivo, a atual Academia passará a ser utilizada, em exclusivo, pela formação, sendo necessárias obras de remodelação.

Dois pavilhões para as modalidades

Além da construção do futuro complexo desportivo destinado ao futebol profissional e da remodelação da atual Academia do Vitória, esta virada para a formação, está ainda prevista a requalificação do pavilhão da Escola João de Meira, uma grande nave que comporte dois espaços. "Um para dar resposta à escola, o segundo para as necessidades do Vitória. Quando a escola deixar de ter horário escolar, os dois pavilhões ficam disponíveis", revelou Nélson Felgueiras, lembrando que o projeto carece de um parecer da Direção Regional de Educação.