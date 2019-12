A motivação de João Carlos Teixeira: "É verdade que a final four é em Braga..."

Médio do V. Guimarães sabe da importância da receção ao Covilhã. "A final four é em Braga, onde poderemos ter muito apoio dos nossos adeptos", perspetiva.

João Carlos Teixeira fez esta sexta-feira a antevisão da receção, este sábado, ao Covilhã, jogo do grupo B da Taça da Liga que, em caso de triunfo dos vitorianos, ditará o apuramento para a final four, em janeiro, em Braga.



Em declarações ao site do clube, o médio do Vitória de Guimarães assumiu a pretensão natural de terminar bem 2019.

"Estamos confiantes e preparados. Jogando em nossa casa, com os nossos adeptos vamos tentar desfrutar do jogo ao máximo e querer acabar bem o ano porque queremos ter um bom Natal".

Importância do jogo

"Sabemos, dentro do grupo, só a vitória nos interessa, o que temos de fazer, já foi mais do que falado, sabemos a importância do jogo, o que vai representar para nós e para os nossos adeptos ir à final four da Taça da Liga".

Motivação do adversário da II Liga

"Os jogadores do Covilhã também vão estar motivados porque também têm possibilidade de passar, mas nós, jogando em casa, e sendo uma equipa mais forte, temos de fazer o nosso trabalho".



Apoio dos adeptos em Braga

"É verdade que a final four é em Braga, é aqui pertinho e se tudo correr bem teremos muito apoio dos nossos adeptos".