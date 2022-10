A mensagem de Moreno: "A posição não é fundamental neste momento"

O Vitória de Guimarães, nono classificado, com 14 pontos, recebe o Boavista, quinto, com 16, em jogo agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, admitiu este sábado que a receção ao Boavista pode ter situações de "encaixe" tático e pediu aos jogadores para procurarem "espaços pouco naturais" no embate da 10.ª jornada da Liga Bwin.

Apesar de os vitorianos atravessarem a "melhor fase da época", com três triunfos e dois empates nos últimos jogos, e de os "axadrezados" viverem um ciclo de três jogos sem vitórias, que incluiu a eliminação da Taça de Portugal frente ao Machico (1-0), Moreno perspetivou "equilíbrio" domingo, num confronto com "muita história" no futebol luso.

"A nível de estrutura, são duas equipas muito parecidas. A probabilidade de se encaixarem em campo é grande. Vamos procurar espaços que não sejam muito naturais nos nossos jogadores. Com bola, é normal as equipas estarem em 3x4x3. Sem bola, as equipas defendem com uma linha de cinco [defesas]. Temos de procurar espaços que não são normais", disse, na antevisão ao jogo marcado para as 20h30.

Leia também Cristiano Ronaldo Antigo jogador do Manchester United sobre o caso Ronaldo: "Agarrava-o pelo pescoço..." Dion Dublin criticou comportamento do internacional português e lembrou que podia partir para medidas mais drásticas caso fizesse parte do grupo de trabalho de Erik Ten Hag

Certo de que os êxitos recentes valem "muito pouco" para a eventual conquista de mais um triunfo, Moreno afirmou confiar "na semana de trabalho de um grupo fantástico" para obter os três pontos, frente a um adversário de "qualidade", com uma equipa técnica liderada por um Petit "competente" e "atletas interessantes".

Em caso de triunfo, o Vitória, nono classificado, com 14 pontos, ultrapassa o Boavista, quinto, com 16, mas o "timoneiro" dos minhotos defendeu que o resultado é "mais importante" como meio para "consolidar o trabalho até agora feito" do que para ditar classificações temporárias.

"Com o equilíbrio que há neste campeonato, não há nada de garantido com este jogo. O que me dá conforto para o jogo é a forma como os jogadores treinam todos os dias. É importante ganhar, mas a posição na classificação não é fundamental neste momento", salientou.

Leia também Benfica O momento de Roger Schmidt no Dragão que faz furor nas redes sociais Depois do triunfo por 1-0 em casa do FC Porto, o treinador do Benfica foi atingido pelo que parece ser uma bola de papel, em pleno relvado, e reagiu de forma curiosa. Veja o momento, amplamente partilhado nas redes sociais, no "tweet" abaixo.

Pronto para um duelo que "mexe" sempre com os adeptos dos dois clubes, tal como se lembra do tempo em que era criança, o treinador, de 41 anos, disse ser ainda "prematuro" avaliar o seu trabalho à frente da equipa principal dos vimaranenses, com pouco mais de três meses.

Moreno reconheceu também que André André, médio de 33 anos com 197 jogos pelo clube de Guimarães, e titular nos últimos seis, tem contribuído para a subida de "rendimento" da equipa.

"Sabia o que o André André nos poderia dar. Tive uma conversa importante com o presidente para lhe fazer ver isso [em julho]. O André André tem o passado que tem no clube, o número de jogos que tem, algo muito importante. Mas, nunca diferenciámos o tratamento do André André em relação ao dos outros atletas. É uma questão de rendimento", disse.

O Vitória de Guimarães, nono classificado, com 14 pontos, recebe o Boavista, quinto, com 16, em jogo agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.