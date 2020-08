A homenagem a Douglas e os novos equipamentos do Vitória

Guarda-redes Douglas que, uma década depois, troca a baliza por um cargo na estrutura do clube foi quem estreou o equipamento, numa cerimónia reinventada para a era da covid-19

No calendário das emoções vimaranenses, a apresentação dos equipamentos está marcada como um dos primeiros acontecimentos da temporada. Já teve como palco a zona histórica de Guimarães, depois mudou-se para o centro comercial onde está situada uma das lojas do clube e, em tempo de pandemia de covid-19, com as multidões proibidas, tornou-se um desafio especial à imaginação. Desta vez, foi preciso fazer magia para levar os adeptos ao relvado do D. Afonso Henriques, e a magia aconteceu, em vários sentidos: graças à tecnologia, perto de dois mil adeptos puderam seguir o espetáculo a partir do Facebook.

A apresentação terminou com um derradeiro momento de magia, a de juntar passado, presente e futuro do clube. Nomes históricos como Rodrigues, Tito, Romeu, Abreu, Ferreira da Costa e Alfredo desfilaram com os novos trajes ao lado de jovens da formação e juntaram-se num quadro composto ao som do arrepiante hino do Vitória.

Agora, o palco do D. Afonso Henriques está reservado para a apresentação oficial de Tiago Mendes. Estreante no escalão principal, o outrora médio da Seleção Nacional tem estado a frequentar o curso UEFA Pro, nível IV, que o habilita para o lugar. A formação é feita em regime de internato, pelo que só depois de amanhã (11h30) poderá estar na nova casa na pele de treinador.