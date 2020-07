A brilhar no Vitória e Inglaterra de olho nele: a mira está apontada ao Benfica

Apesar da tremenda frustração que foi a derrota com o Gil Vicente, Marcus Edwards continua em estado de graça junto dos adeptos, rendidos à combatividade no lado direito do ataque e aos golos. A Luz não é o limite.

Mesmo em tempo de jogos à porta fechada, Marcus Edwards encontrará, num dos topos do Estádio da Luz, uma bancada que, por estar vazia, lhe recordará a esperança que os adeptos do Vitória de Guimarães depositam nele, e tudo por causa do patrocinador, a mesma marca comercial associada à escolha do melhor em campo promovida entre os vimaranenses.

Da frustração da derrota caseira com o Gil Vicente emergiu o inglês como que a salvar a honra da equipa de Ivo Vieira, que voltou a atrasar-se na corrida ao quinto lugar e à correspondente presença na segunda pré-eliminatória da Liga Europa. No domingo, como noutras ocasiões recentes, Marcus Edwards lá apareceu nas redes sociais do Vitória com uma garrada de cerveja gigante nas mãos e uma timidez que contrasta em absoluto com a exuberância que exibe no relvado, desta vez para ser porta-voz da promessa de resposta. "Estamos a trabalhar no duro para ganhar o jogo que se avizinha, com o Benfica. Temos jogos muito importantes até ao fim e vamos tentar tudo", afirmou o extremo inglês, 21 anos, cujas exibições têm despertado o entusiasmo também dos adeptos do Tottenham, o clube londrino onde se formou e ao qual tem sido apontado.

Por agora, Marcus Edwards é uma peça importante na manobra ofensiva de Ivo Vieira: reparte com o lateral-direito Sacko o melhor registo de assistências nos jogos do campeonato - cinco - e é um dos melhores marcadores, com oito golos, meia dúzia deles na corrida pelo quinto lugar, onde agora mora o Rio Ave, com quatro pontos de vantagem.

Vencer na Luz é o caminho para alimentar a esperança de mais uma reviravolta na tabela - Marítimo e Santa Clara encerram a temporada vimaranense - e, embora a Luz seja, nos últimos anos, um recinto difícil para o Vitória de Guimarães, o histórico encerra um dado animador: a última vitória sobre o Benfica, por 1-2, remonta a maio de 2013, no Jamor, e valeu a Taça de Portugal, sob a liderança de Rui Vitória. Já nesta temporada, as equipas empataram a zero, na Taça da Liga, e o Benfica foi mais feliz no Berço, onde venceu pela margem mínima.