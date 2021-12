Estupiñan, avançado do Guimarães

SAD pretende renovar o contrato do avançado colombiano Estupiñan por mais três temporadas.



Depois do impasse há um ano, o Vitória de Guimarães voltou à carga decidido a segurar Estupiñan com um contrato de longa duração.

As conversações foram retomadas no começo da época e a sociedade desportiva até já apresentou uma proposta de renovação por mais três temporadas (até 2025), que prevê a melhoria do salário e a manutenção da cláusula de rescisão (30 milhões de euros).