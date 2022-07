Matheus Índio, reforço do V. Guimarães: "Estamos no caminho certo"

Matheus Índio, jogador do V. Guimarães

Médio brasileiro é uma das caras novas para a época 2022/23.

A adaptação ao clube: "Os primeiros dias foram um pouco complicados. Com o tempo e os treinos, a gente começa a soltar-se. Fui bem recebido por todos os companheiros".

"A presença dos adeptos no treino: "É muito bom este acompanhamento próximo. Senti-nos bem e confortados pelos adeptos".

A exigência deles assusta? "De modo algum. Até acaba por ser gostoso".

Liga Conferência: "A nossa expectativa é grande. Estamos no caminho certo e a fazer tudo para que corra bem o primeiro jogo, no dia 21".

Comunicação com Ogawa: "É um pouco complicado. Ele não percebe nada e eu também não percebo muito o que ele diz. Com tempo, vai tudo dar certo".

Sentimento do grupo: "A equipa está muito focada no trabalho, nos jogos-treino, a pensar na primeira partida oficial da época. Queremos que tudo corra bem no dia 21".

Como será o próximo Vitória: "Temos um grupo muito forte e unido. Acredito que vamos fazer uma excelente temporada".

Impressionado: "A força dos adeptos é impressionante".

Estabilidade da equipa técnica: "O staff tem tudo para nos ajudar a crescer".

Concorrência no meio-campo: "Não será fácil entrar nesse setor. Resta-me trabalhar para poder conquistar o meu espaço e ajudar a equipa. Os jovens da formação são muito bons, têm muita qualidade... Mas os adeptos podem ficar tranquilos: darei o máximo para poder jogar".

Diferenças da II Liga para I Liga: "Venho de uma competição secundária e aqui o nível é muito elevado. Ainda estou a conhecer os meus companheiros e, com tempo, vai tudo correr bem".