João Henriques e a derrota em Alvalade: "Há o sentimento de que podíamos ter levado pontos"

João Henriques treinador do Vitoria de Guimarães durante o jogo com o Sporting de Braga a contar para a Primeira Liga de Futebol realizado no Estádio Municipal de Braga, 9 de março de 2021. HUGO DELGADO/LUSA

Treinador do Vitória considerou, em entrevista rápida, que a equipa minhota não merecia ter sido derrotada no reduto do líder Sporting e frisou confiança em atingir uma vaga nas competições europeias da próxima época

Análise ao jogo: "Tivemos três muito boas oportunidades para fazer golo. Foi um jogo com poucas oportunidades, numa primeira parte em que não pressionamos tão alto como gostaríamos, também por mérito do Sporting. Na segunda parte, conseguimos ferir o adversário e criar mais dificuldades. Mas, curiosamente, as melhores oportunidades do Vitória ocorreram na primeira parte, com duas bolas nos ferros. Saímos com o sentimento de que podíamos ter levado mais qualquer coisa daqui. Fizemos um jogo bem disputado, perante um adversário difícil. Tivemos três muito boas oportunidades."

Objetivo do quinto lugar: "Estamos focados jogo a jogo. Faltam 30 pontos em disputa. Vamos focar-nos no que podemos fazer. E isso passa por ganhar os jogos com consistência e dar uma sequência boa de jogos a vencer. Acreditamos até ao fim, obviamente, pois todas as equipas vão perder ainda pontos. Hoje só faltou fazer o golo e se calhar tínhamos somado, pelo menos, um ponto, o que era justo."

Lugar em risco por uma vitória nos últimos nove jogos: "Continuamos focados no próximo jogo. Estamos dependentes de trabalho, resultados e exibições. O grupo é muito forte, diariamente trabalha em prol do Vitória. Faltam dez jogos, pouco tempo até final da época, mas ainda com muitos pontos em disputa para podermos atingir os objetivos, que passam por chegar o mais à frente possível, qualificando para as competições europeias."