António Miguel Cardoso: "Não conheço nenhum outro clube que envolva tanto os adeptos"

Vencedor das eleições de sábado, com 4418 votos (62,5 por cento) António Miguel Cardoso tomou posse, esta quinta-feira, como presidente do Vitória de Guimarães

Responsabilidade: "É com elevada responsabilidade que tomo posse como presidente do Vitória. Devo saudar o presidente cessante e todos aqueles que fizeram parte dos órgãos sociais do Vitória. Aproveito também para saudar o Alex Costa, que também foi candidato nestas eleições. Não conheço nenhum outro clube que envolva tanto os adeptos. As eleições foram, aliás, exemplares e por isso devo saudar também Pedro Xavier pela organização."

Ser vitoriano: "Nunca esteve em causa quem é mais ou menos vitoriano, mas sim os projetos e programas. Somos todos vitorianos e estou certo de que todos vão manter-se juntos a lutar pelas nossas cores. O resultado foi claro na escolha do nosso projeto. Estou ciente da responsabilidade que terei, enquanto presidente cabe-me ser o principal motor. Quero deixar um clube melhor do que aquilo que encontrei. Quero torná-lo mais forte no país e no mundo. É uma máxima que tenho na vida pessoal e profissional. Só assim conseguimos uma sociedade melhor, mais solidária."

Honra: "É uma enorme honra tomar posse como presidente, precisamente no ano do centenário. Estou grato a todos os que conduziram o clube até aqui, sem esquecer sócios, atletas e treinadores. Quero fazer deste clube mais forte e para isso é preciso que todos participem. O nosso lema tem de ser "Vitória, Vitória, eu continuo a tua história". Faremos ouvir a nossa voz e os nossos direitos. Connosco será mesmo aquilo que parece ser".

