A paixão dos adeptos vitorianos em 20 postais de Guimarães

A paixão dos adeptos vitorianos não podia faltar nos 20 postais com que Catarina Peixoto apresenta a cidade. A obra acaba de ser premiada na Mostra Nacional de Jovens Criadores

Há um delicioso pedaço de Vitória na coleção Postais Ilustrados de Guimarães com que Catarina Peixoto conquistou, este fim de semana, o prémio para a categoria de banda desenhada/ilustração da Mostra Nacional de Jovens Criadores. Enquanto o D. Afonso Henriques assistia ao triunfo (2-1) no dérbi concelhio com o Moreirense, num palco mais discreto, em Vila Nova de Gaia, a ilustradora e designer gráfica, 27 anos, saboreava uma conquista inspirada nas singularidades vimaranenses, que tem nos genes.

"Enquanto estudava, trabalhava em cafés. À hora do jogo, ficam lotados e vive-se um espírito de união único"

A paixão pelo clube não podia faltar nesse retrato que se reparte por 20 desenhos bem humorados (à venda em lojas locais) a celebrar a alegria de ser da cidade berço - "Portugal é Guimarães e o resto são conquistas" é uma das expressões retratadas; "de Braga, nem bom vento nem bom casamento" é outra e é ainda homenageado o típico "Vou ali afiar a espada", que é como quem diz: "Vou ali e já venho".

Guimarães vive de paixões e a que dedica ao clube é ímpar. Tão especial que não podia ficar fora do retrato da cidade onde Vitória e Afonso são os nomes próprios de maior sucesso, desde há muito

O clube surge multiplicado nas camisolas brancas de uma família de Vitórias e Afonsos. Estes nomes próprios "usam-se muito" por aquelas bandas, multiplicam-se por sucessivas gerações, inspirados no emblema e no primeiro rei de Portugal", conta Catarina Peixoto, que até nem costuma frequentar o D. Afonso Henriques. É mais fácil encontrá-la por lá "à procura de estacionamento", do que nas bancadas, admite, divertida. Nem é preciso estar no estádio para conhecer o que ali se vive. "Enquanto estudava, estava a trabalhar em cafés, o que permitiu perceber ainda mais o espírito dos vitorianos. À hora do jogo, os cafés ficam lotados e vive-se um espírito de união único".

As memórias, inevitável quando se trata de descrever Guimarães, passaram a postal ilustrado premiado.