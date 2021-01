"Vou fazer o máximo possível para manter a baliza do Tondela a zeros"

Tondela defronta na segunda-feira o Belenenses e Babacar Niasse lança um olhar sobre o encontro.

Titular em 11 dos 14 jogos do campeonato do Tondela, o guarda-redes senegalês, Babacar Niasse, tem motivos para estar optimista e confiante.

"Tenho-me sentido muito bem. Vou continuar a trabalhar e a fazer o máximo possível para manter a baliza a zeros", disse o dono da baliza da equipa beirã que é a terceira defesa mais batida do campeonato com 23 golos sofridos, menos um do que Boavista e menos dois do que o Famalicão.

Babacar Niasse explicou, aos canais do clube, a importância do triunfo, por 3-1, sobre o Boavista, na jornada anterior.

"O último jogo foi difícil para nós. Conquistámos os três pontos que eram importantes. Esta vitória permitiu-nos subir uns lugares na classificação e aumentar a nossa confiança".

E para segunda-feira, no Jamor, com o Belenenses, a ideia é, claro, dar continuidade, ao bom resultado do compromisso anterior. "O jogo de segunda-feira será difícil para nós. O nosso objetivo é somar três pontos para confirmar o bom momento. Estamos com uma boa dinâmica e queremos continuar assim, mas como disse temos pela frente um encontro extremamente difícil, mas vamos entrar para ficar com os três pontos".