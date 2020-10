O treinador do Tondela diz que a equipa é capaz de vencer o Gil Vicente na quarta jornada.

O treinador Pako Ayestarán atestou hoje a capacidade do Tondela para vencer no terreno do Gil Vicente, no sábado, em jogo da quarta jornada da I Liga.

"O importante é dar o rendimento adequado no dia e esperamos demonstrar amanhã [no sábado] o rendimento adequado, porque estamos capacitados para o fazer, porque vejo os jogadores a evoluir de dia para dia, individualmente e em equipa", assumiu Pako Ayestarán.

Na antevisão ao jogo da quarta ronda, marcado para o Estádio Cidade de Barcelos, às 15:30, o técnico espanhol afirmou que as duas semanas de interrupção do campeonato, para jogos das seleções, "correram muito bem".

"Tivemos alguns jogadores com compromissos com as suas seleções, mas isso não afetou o nosso plano de trabalho e fizemos um jogo frente ao Vitória de Guimarães porque sabemos da importância de manter o ritmo do jogo e foi uma boa oportunidade para alguns jogadores que tinham menos minutos", contou.

Pako Ayestarán explicou que só o argelino Abdel Medioub regressou com queixas nas costas, "de todos os jogadores que voltaram das seleções.

O técnico espanhol elogiou o próximo adversário, realçando que os minhotos ainda não sofreram qualquer golo no campeonato, apesar de terem menos um jogo, devido ao adiamento da visita ao Sporting, da primeira jornada, para 28 de outubro.

"Sabemos que jogamos com uma equipa que ainda não perdeu e que está num grande momento. Tem uma linha defensiva adequada e em transição é muito complicado, então nós temos de tentar impor o nosso jogo, sermos nós próprios", assumiu.

Pako Ayestarán advertiu que "a competição não dá trégua" e, neste sentido, admitiu que o Tondela tem de "evoluir mais rápido e ser capaz de competir" para "conseguir um bom resultado" e a primeira vitória nesta época.

O Tondela, 17.º e penúltimo classificado, com um ponto, visita o Gil Vicente, nono com quatro pontos, no sábado, a partir das 15:30, num encontro que vai ser arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.