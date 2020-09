Uruguaio emprestado pelo Peñarol reforça a defesa do Tondela

Central Enzo Martínez é cedido por uma época, finda a qual o clube beirão poderá exercer a opção de compra do passe

O Tondela acrescentou mais um reforço à defesa. Trata-se do central Enzo Martínez, já oficializado pelos beirões por uma época, por empréstimo do Peñarol. Terminada a cedência, o clube beirão terá a possibilidade de exercer a opção de compra do passe do uruguaio de 22 aanos

O central uruguaio já treinou na manhã desta terça-feira às ordens de Pako Ayestarán, assim como o francês Abdel Jilal Medioub, emprestado pelo Bordeaux. "Sou um defesa rápido, bom tecnicamente com um bom jogo aéreo. Venho com toda a vontade de evoluir e ajudar a equipa. É um desafio muito bonito para a minha carreira. Quero garantir aos nossos adeptos que vou dar o meu máximo todos os dias", declarou Martínez ao sítio oficial do Tondela. O defesa vai envergar o número 21, juntando-se a Salvador Agra, Trigueira, Rafael Barbosa, Jaume Grau, Naoufel Khacef, Bebeto, Mario González e Abdel Medioub no lote de caras novas.