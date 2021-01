"Uma vitória deixa-nos em sétimo e uma derrota nos lugares de descida..."

Pako Ayestarán, treinador do Tondela

Redação com Lusa

Pako Ayestarán defende que o Belenenses, adversário do Tondela esta segunda-feira, no Jamor, tem "mais qualidade do que os pontos que tem"

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu que o Belenenses "é um rival muito difícil" e, por isso, pediu aos jogadores para darem tudo no jogo desta segunda-feira, no Jamor, relativo à 15.ª jornada da I Liga.

"O Belenenses está nos lugares de descida, mas tem mais qualidade do que os pontos que tem. Todos os resultados têm sido por diferenças muito curtas e, por isso, é um rival muito difícil para nós e para qualquer outra equipa", considerou Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, pelas 14:30, no Estádio Nacional, frente ao Belenenses, o técnico espanhol desvalorizou o lugar que o adversário ocupa, 17.ª e penúltimo, uma vez que estão separados por três pontos.

"Se tivesse três pontos mais estaríamos a falar de outra coisa e três pontos não são nada". "Uma vitória deixa-nos em sétimo ou oitavo lugar e uma derrota pode colocar-nos nos lugares de descida. Por isso, temos que disputar os jogos com a mesma intensidade, concentração e solidariedade", sublinhou.

Neste sentido, disse esperar que "ambas as equipas deem muito mais" de si para alcançarem os três pontos que desejam. "Espero muito do Belenenses e disse aos jogadores que vai ser um jogo muito difícil para nós e espero que estejamos ao nível que acredito que vai estar o Belenenses. (...) Se nós estivermos a 100% somos capazes de competir em todos os jogos, mas se não estamos vamos ter muitas dificuldades", considerou.

Pako Ayestarán adiantou que os seus jogadores "estão conscientes que todos podem ser titulares e como tal nenhum pode relaxar" e, nesse sentido, desejou que o jogo desta segunda-feira "seja um reflexo do que têm sido os treinos" desta semana.

"Estou muito contente com a resposta dos jogadores nos treinos. Estão a competir, porque afinal o treino é uma pequena competição e temos de nos acostumar a competir todos os dias. Os jogadores estão a competir e estão a evoluir", elogiou.

O técnico reconheceu que a equipa 'beirã' "está num bom momento", mas disse estar consciente que "isso muda de uma jornada para a outra" e que a situação do Tondela "vai ser essa ao longo de toda a época" e, por isso, reforçou que "é preciso competir todos os dias".

O médio Roberto Olabe, que chegou esta semana ao plantel, emprestado pelo Eibar, já faz parte dos eleitos para a visita ao Belenenses SAD, anunciou o treinador, que admitiu viver dias em que "não é fácil fazer a convocatória". "Estão muitos jogadores aptos e a competitividade no grupo é muito alta e espero que assim continue até ao final da época", justificou o técnico principal.