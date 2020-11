Uma boa notícia no Tondela, ainda a contas com vários casos de covid-19

Pako Ayestarán, treinador do Tondela

Redação com Lusa

O treinador Pako Ayestarán assumiu esta quinta-feira que "vai ser muito difícil" a receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da oitava jornada da I Liga, mas advertiu que o Tondela tem feito "bons jogos em casa".

"Todos os jogos são difíceis e defrontamos uma equipa que mudou de treinador muito cedo e ainda está a crescer. É a terceira equipa com maior pontuação fora de casa, com um só golo sofrido, vai ser muito difícil para nós", considerou Pako Ayestarán.

Na antevisão ao jogo de sexta-feira, marcado para as 21h00, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol reconheceu que o Tondela tem "feito bons jogos em casa, exceto o primeiro tempo com o Braga, e a equipa está a crescer".

"Sabemos que estamos a melhorar muitas coisas durante o jogo, mas ainda temos muito que melhorar. Equivocamo-nos se pensarmos que tudo está feito, ainda temos de crescer. Crescer como equipa e individualmente", reconheceu.

Para o jogo com o Vitória de Guimarães, Pako Ayestarán não pode contar com o guarda-redes Babacar Niasse e o avançado Mario González, ambos em quarentena por terem testes com resultado positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, mas o técnico diz que os restantes jogadores "estão muito bem" a nível físico e psicológico.

"Sabem que o treinador é muito pragmático e há que enfrentar as situações como elas se apresentam. Acreditamos em todo o plantel e acho que já todos os jogadores jogaram nesta época e só um, de todo o plantel, é que não iniciou a titular. Temos confiança em todos os jogadores e eles também o sentem", afirmou.

Pako Ayestarán considerou que a "boa notícia é a recuperação de Pedro Trigueira". O guarda-redes tinha contraído uma lesão muscular na coxa direita durante o aquecimento para a receção ao Santa Clara, que o iria afastar durante "algum tempo" dos relvados, mas o técnico assumiu que faz parte da convocatória.

"Pelo menos, já temos dois [guarda-redes] e não vai acontecer o que aconteceu no jogo da Taça [de Portugal] em que ele [Joel Sousa] esteve sozinho. É uma boa notícia para nós", revelou, lembrando a vitória frente ao Felgueiras (1-0), a contar para a Taça de Portugal.

O técnico observou que "é sempre bom trabalhar sobre vitórias e a equipa acredita no que está a fazer". "Sabemos que, no final, o importante é render no jogo, no dia, e é amanhã [sexta-feira] que temos de render e dar o melhor de nós para podermos conquistar mais um jogo", avisou.

O Tondela, 12.º classificado, com oito pontos, recebe no Estádio João Cardoso, pelas 21:00 de sexta-feira, o Vitória de Guimarães, oitavo na tabela, com 10 pontos, em jogo a contar para a oitava jornada da I Liga.