Um lombo assado depois de ter ajudado a travar o Benfica na Luz

Depois do empate (0-0) frente ao Benfica, Cláudio Ramos passou o dia de com a mulher e a filha em casa da mãe. O guardião voltou a ser decisivo na baliza de todos os recordes.

Decisivo no ponto conquistado em pleno Estádio da Luz, frente ao campeão nacional Benfica, o guarda-redes Cláudio Ramos esqueceu a pressão da alta competição e refugiou-se no amor da família, nos braços da esposa Verónica e do filho Gustavo. O trio seguiu para a aldeia de Touro, em Vila Nova de Paiva, onde a mãe de Cláudio, Alice, preparou um repasto de lombo assado que deixou o internacional português rendido e que até o fez esquecer o seu prato predileto, o bacalhau.

Este sábado, folga do plantel, é preciso ganhar alento para o próximo embate, o importante jogo nas contas da permanência, a receção ao Aves, jogo agendado para quinta-feira.

O capitão do Tondela, 28 anos, vai na nona época ao serviço dos beirões e é o jogador mais antigo no clube. Além disso, e não menos importante, é o recordista de longevidade da Liga, uma caminhada iniciada a 15 de abril de 2017 com uma vitória sobre o Rio Ave no Estádio João Cardoso. Leva 102 jogos seguidos na baliza dos beirões, elevando para 9180 minutos o recorde que pertencia a Rui Patrício, com 8370 minutos e 93 jogos, no Sporting.

Cláudio Ramos termina contrato no final da temporada em curso e a sua continuidade está nos planos da SAD do Tondela. No entanto, e desde que se instalou esta pandemia, as negociações estão paradas mas deverão ser retomadas em breve. O guarda-redes prescindiu dos serviços de empresários, tomou as rédeas da sua própria carreira e tem sido abordado por clubes estrangeiros, com o Olympiacos, da Grécia (orientado por Pedro Martins), a insistir na sua contratação, que seria a custo zero.

O Tondela voltou à ribalta ao roubar pontos a um grande depois da vitória (1-0) do ano passado sobre o Sporting, a única no Estádio João Cardoso.