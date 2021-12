Treino do Tondela cancelado: no sábado há jogo frente ao Moreirense

O Tondela tinha treino agendado para as 9h30 desta quarta-feira, mas o apronto foi cancelado.

O treino do Tondela desta quarta-feira, marcado para as 09h30, foi cancelado, sabe O JOGO. O motivo do cancelamento não foi comunicado pelo clube, no entanto poderá estar relacionado com os casos de covid-19 que assolaram o plantel nos últimos dias.

Recorde-se que os guarda-redes Pedro Trigueira e Babacar Niasse, os centrais Manu Hernando e Ricardo Alves, o extremo Salvador Agra e o treinador Pako Ayestarán estão infetados, razão pela qual já falharam o jogo [derrota por 2-0] de domingo, em Alvalade, diante do Sporting.

O plantel fará nova bateria de testes amanhã, quinta-feira.

De referir que no sábado, às 15h30, os tondelenses recebem o Moreirense, na 13.ª jornada da Liga Bwin.