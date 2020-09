Treinador do Tondela revela as palavras aos jogadores antes do jogo com o Rio Ave

Pako Ayestarán, treinador do Tondela

Redação com Lusa

Pako Ayestarán analisou o empate frente ao Rio Ave, 1-1, na estreia na I Liga.

Análise: "No primeiro tempo, o jogo muito nivelado, fomos capazes de estar no campo rival. No segundo tempo, eles dominaram, creio que dominaram praticamente a última meia hora de jogo. (...) É mérito do Rio Ave.

Limitações: "Estávamos muito limitados, porque havia muitos jogadores lesionados e tivemos de apostar mais num jogo de contenção, com uma equipa muito curta e essa foi a nossa aposta, sabendo das limitações que tínhamos neste jogo, mas muito contente com o trabalho que fez a equipa. Muito solidária, muito intensa, muito compromisso e a tratar de fazer o que trabalhámos durante a semana, sabendo da fortaleza do Rio Ave.

Evolução: "É uma equipa que ainda está a evoluir e esperamos que, nas próximas semanas, possa haver uma melhor versão do Tondela. Sabíamos que, com os jogadores que tínhamos, era muito difícil ter mais posse de bola que o Rio Ave. Sabemos que ainda não estamos perto do nível que podemos ter e esse é o nosso desafio nas próximas semanas. Evoluir e ver até onde podemos chegar".

Palavras aos jogadores antes do jogo: "Disse aos jogadores, antes do jogo, que temos de ser uma equipa. Uma equipa onde todos podemos ser importantes e nunca saberão quando é que vão ser importantes, por isso, todos têm de estar preparados para ajudar a equipa a qualquer momento".

Sentimento por se estrear oficialmente no Tondela: "Senti-me muito bem, porque estou num clube que me fez sentir bem desde o primeiro dia, com jogadores que estão a dar a alma em cada treino e competição e isso é o que precisa um treinador. Sentir-se querido e que o seu trabalho é significativo para os seus jogadores."