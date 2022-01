Treinador do Tondela confirma venda de Murillo e avisa: "Precisamos de jogadores"

Extremo venezuelano vai jogar no México.

O treinador Pako Ayestarán confirmou, após o triunfo por 2-1 frente ao Moreirense, que Jhon Murillo saiu do Tondela neste mercado de inverno.

"O [Jhon] Murillo já foi embora ontem [domingo]. Bem, não é público, mas já é claro que ele não está. Foi vendido e agora somos um a menos e esperemos que neste mercado sejamos capazes de substituir estes jogadores como também é o caso de Simone [Muratore]", afirmou.

"Ele [Jhon Murillo] foi um jogador muito importante este ano. Ele estava aqui desde que cá estou, pelo menos, e claramente ele estava no melhor momento da sua carreira e isso foi a razão pela qual pensaram nele", justificou.

O extremo direito venezuelano, de 26 anos, chegou ao Tondela, por empréstimo do Benfica, na época 2015/16, e na época seguinte, 2016/17, saiu para a Turquia. Para a época de 2018/19, regressou ao Tondela, vindo do Kasimpasa. "No caso de [Jhon] Murillo, se formos ver todas as situações de golo este ano, ele participou em, praticamente, 80% das situações do último terço", destacou o treinador beirão.

Jhon Murillo é assim a primeira saída oficial do Tondela no mercado de inverno, no qual o técnico espanhol espera que o clube "trate de substituir estes jogadores" que saíram, tendo em conta que Simone Muratore regressou a Itália "há uns tempos, por razões pessoais".

"Precisamos mesmo de jogadores, não pela qualidade, mas pelo número, porque estamos reduzidos em número no meio-campo", exemplificou, enquanto insistiu na "necessidade clara de reforçar" o plantel.

A SAD acertou a venda do passe do extremo venezuelano ao Atlético San Luís, do México, clube com o qual assinou um contrato de três épocas.