Treinador do Tondela após triunfo com o Farense: "É difícil de explicar, não é normal"

Pako Ayestarán comenta vitória sobre o Farense, por 2-0, bem como a pontuação conseguida nos jogos em casa até ao momento.

Vitória importante: "Estamos numa situação mais cómoda, mas creio que a equipa ainda pode dar muito mais do que deu hoje. Ainda podemos evoluir. Estou, sobretudo, muito contente, porque se há algo que pedi aos jogadores durante a semana foi para não deixarem os trabalhos de casa para o final [da época] e que em cada jogo temos de pensar que é o jogo e a situação que pode fazer com que nos mantenhamos na categoria [da I Liga]."

Análise: "Hoje, desde o primeiro minuto, estiveram intensos, concentrados e entrámos muito bem no jogo e, nos primeiros 10, 15 minutos, tivemos muita superioridade e criámos muitos problemas. No segundo tempo, entrámos bem e, a partir do golo, creio que nos esquecemos de jogar, creio que entrámos um pouco em defesa [...] e o que estávamos a fazer bem, que era controlar o jogo, tivemos um pouco de medo e deixámos de o fazer. No primeiro tempo, claramente entrámos muito bem e equilibrámos muito bem a intensidade deles. Também é verdade que preparámos o jogo para um posicionamento diferente, nunca o Farense jogou com três centrais nesta época e não esperávamos que o fizesse, mas apesar de tudo a equipa foi capaz de ajustar rápido e de entrar bem no jogo. No segundo tempo, a partir do golo, não fomos capazes de fazer algo mais, que era continuar a jogar, tivemos medo de empatar o jogo e isso levou-nos a metermo-nos na nossa grande área."

Tondela fez em casa 17 dos 18 pontos conquistados: "É difícil de explicar, temos deixado passar oportunidades fora em jogos que podíamos ter ganhado, mas os detalhes deitaram-nos fora. A verdade é que não temos explicação, porque não é normal [não conseguir vitórias fora de casa]."