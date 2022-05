Tondela vende bilhetes para a final da Taça de Portugal a partir de 10 de maio

Comercialização destina-se, em primeiro lugar, a associados dos beirões. Preços dos bilhetes cifram-se em 15, 20 e 30 euros

Finalista inédito da Taça de Portugal, o Tondela iniciará a venda de bilhetes para a final no dia 10, junto à porta 5 e 6 do Estádio João Cardoso. Os ingressos para assistir ao jogo com o FC Porto serão vendidos, primeiramente, apenas a associados do emblema beirão, que podem comprar um máximo de cinco, até ao dia 16.

"A apresentação do cartão de sócio é obrigatória e terá de ter a quota de abril em dia. Os bilhetes de sócios são nominais e destinados à ZCEAP, sendo obrigatória a apresentação dos nomes completos dos acompanhantes caso compre mais que um bilhete", informa o Tondela, em comunicado emitido a propósito.

O emblema beirão venderá bilhetes a associados apenas com mais de três anos de idade, sendo necessária, para tal, a assinatura de um termo de responsabilidade caso a pessoa não tenha uma idade superior aos seis anos.

Após dia 16, altura em que termina a venda exclusiva a sócios, serão comercializados ingressos para público em geral. Cada adepto poderá comprar, no máximo, dois. Os preços dos bilhetes cifram-se em 15 euros (categoria 3), 20 euros (categoria 2) e 30 euros (categoria 1).

O Tondela informa, ainda, que haverá autocarros para transportar, no dia da final da Taça de Portugal, os adeptos até ao Estádio do Jamor, em Oeiras. A viagem, a partir de Tondela, tem um custo de 15 euros e destina-se a bilhetes de categoria 3.

A bilheteira situada no Estádio João Cardoso, junto à porta 5 e 6 do recinto beirão, funcionará entre as 10horas e as 12h30 e entre as 14h30 e as 19 horas, em dias úteis. A final da Taça está marcada para 22 de maio, às 17h15.