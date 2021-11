Tondela vai punir Rafael Barbosa por abandonar banco de suplentes

Rafael Barbosa, avançado do Tondela

Avançado, suplente não utilizado por Ayesterán, não gostou de ficar sem atuar na 11.ª jornada da Liga Bwin e dirigiu-se para as cabines solitariamente

Assim que o Tondela-Marítimo se encaminhava para os últimos instantes, Rafael Barbosa, aborrecido por não entrar em campo, recusou esperar pelo último apito e recolheu, sozinho, aos balneários. Confrontado com essa atitude, Pako Ayesterán condenou-a e indicou que o clube beirão vai punir o dianteiro português.

"Os jogadores sabem os direitos e os deveres de um profissional. O mais importante é a equipa. A situação não foi agradável, é uma falta de respeito, até para os companheiros e tomaremos medidas", afirmou o treinador do Tondela, em declarações proferidas no rescaldo do duelo da 11.ª jornada da Liga Bwin (4-2).

Rafael Barbosa esteve no banco, para o qual foi remetido após ser titular na décima jornada, desde o início do encontro e de lá assistiu às entradas dos colegas Quaresma (71'), Boselli (71') e Pedro Augusto (85'), abandonando pouco depois.