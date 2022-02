Nota emitida pelo clube, poucas horas após jogar em Famalicão, que corrobora a posição de Pako Ayesterán, frisa que "qualquer discriminação é intolerável e não merece lugar"

O Tondela refutou a prática de racismo atribuída a Rafael Barbosa ao defender, publicamente, o futebolista, alegado autor de uma discriminação racial dirigida a Gustavo Assunção, médio do Famalicão, que ameaçou, este sábado, sair de campo.

"Perante as acusações que o nosso atleta Rafael Barbosa está a ser alvo, o CD Tondela vem publicamente defendê-lo e dar conta que estará ao seu lado até ao fim", lê-se num comunicado intitulado "Tondela ao lado de Rafael Barbosa", onde frisa que "qualquer tipo de discriminação é intolerável e não merece lugar".

A nota emitida pelo Tondela, poucas horas depois do jogo com o Famalicão, relativa à 24.ª jornada da Liga Bwin, corrobora a posição tomada por Pako Ayesterán, que saiu igualmente em defesa de Rafael Barbosa, lançado no decurso do encontro.

O relógio do Famalicão-Tondela marcava 90+12' quando Gustavo Assunção, médio famalicense, após um diálogo com Rafael Barbosa, avançado beirão, perdeu a compostura, com um eventual comentário insultuoso, e ameaçou sair de campo.

A confusão instalou-se, por momentos, no relvado, com a envolvência de jogadores das duas equipas, mas a serenidade foi progressivamente reposta com a intervenção do árbitro Hélder Malheiro, com quem Gustavo Assunção partilhava queixas.

O juiz lisboeta procedeu à tentativa de acalmar o médio do Famalicão, que se mantinha visivelmente descontrolado, para ordenar o continuar da partida. Alguns segundos depois, Gustavo Assunção deslocou-se até junto da linha lateral, com o intuito de abandonar o campo, sendo confortado pelo staff minhoto.

O jogador do Famalicão, que protagonizou uma espécie de protesto, acabou, porém, por permanecer no interior das quatro linhas, tendo ouvido o apito final soado por Hélder Malheiro no jogo perante o forasteiro Tondela.

Pese a defesa do clube beirão prestada a Rafael Barbosa, em sentido contrário, o Famalicão denunciou, em comunicado, que Gustavo Assunção foi tratado por "macaco" pelo adversário e vincou "total empenho no combate ao racismo".

