Tondela perto de assegurar reforço por empréstimo do Liverpool

Anderson Arroyo é lateral e tem 20 anos.

Anderson Arroyo, de 20 anos, está perto de se tornar reforço do Tondela. O lateral-direito, cuja polivalência lhe permite atuar no corredor esquerdo com a mesma desenvoltura, está desde anteontem a treinar sob as ordens do treinador Pako Ayestarán, que tem avaliado a condição físico/técnica do jovem.

Porém, a concretizar-se a contratação, conforme as expectativas, esta acontecerá por empréstimo do Liverpool, de Inglaterra, e, em princípio, por uma temporada. Esta contratação servirá, por outro lado, para colmatar a projetada saída do espanhol Manu Sánchez, restando apenas saber se através de uma cedência temporária ou em termos definitivos.

Natural de Quibdó, na Colômbia, o sul-americano concluiu a formação no Fortaleza, do Brasil, clube ao qual foi contratado pelo atual campeão inglês, em 2017. Porém, Arroyo não chegou a envergar a camisola do Liverpool em jogos oficiais, pois foi de imediato emprestado ao Maiorca, de Espanha. Em 2018/19 esteve cedido ao Gent, da Bélgica, e na época passada ao Mladá Boleslav, da República Checa. Anderson Arroyo é internacional sub-15, sub-17 e sub-20 pela Colômbia.