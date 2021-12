Tondela perdeu, Pako foi criticado e reagiu assim: "Os adeptos têm sempre razão"

Declarações do treinador do Tondela, no final do encontro com o Gil Vicente (0-3)

Jogo: "O Gil Vicente é uma das equipas que melhor futebol pratica nesta Liga. É uma equipa muito completa. A primeira parte estava muito equilibrada e o jogo podia cair para qualquer lado. Na segunda parte, eles impuseram-se e estiveram muito mais fortes do que nós, melhor posicionados e colocaram-nos muitas dificuldades no último terço."

Golos: "Nós facilitámos um bocadinho nos dois primeiros golos e o outro veio quando já estás a tratar de fazer um golo, mas o primeiro e o segundo foram uma oferta nossa."

Apupos dos adeptos ao treinador e aplausos aos jogadores no final do jogo: "Os adeptos têm sempre razão e repreenderam e há que aceitar e trabalhar para mudar essa opinião."