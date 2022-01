Tondela: Pako Ayestarán quer reforços para todos os setores

Até segunda-feira esperam-se novidades no clube viseense.

Pako Ayestarán, semifinalista da Taça de Portugal, continua à espera de reforços para todos os setores.

Com a lesão e longa recuperação do central Jota e o possível regresso de Eduardo Quaresma ao Sporting, a equipa necessita de reajustes no eixo defensivo; o meio campo perdeu Simone Moratore e o ataque carece de um ponta de lança para prosseguri na dura batalha da permanência.

Os beirões têm alvos identificados e é provável que até à próxima segunda-feira consigam resolver algumas das situações.