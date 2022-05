Tondela na Taça de Portugal: Neto Borges deu sinal de esperança

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores na final da Taça de Portugal, que o Tondela perdeu, por 3-1, para o FC Porto

Babacar Niasse 6

Não foi por ele que a casa ruiu. Sem culpas nos golos, adiou o 2-0, aos 49", com uma grande defesa para canto, depois de um remate de Pepê.



Eduardo Quaresma 5

Foi dos menos culpados dos defesas do Tondela. Num jogo com muitos duelos, foi ganhando e perdendo lances.



Marcelo Alves 4

Cometeu o penálti que resultou no 1-0, num lance em que tocou a bola com a mão, voltando a falhar no 3-1.



Sagnan 4

Sentiu muitas dificuldades. Se no 2-0 falhou o passe, voltou a errar no segundo tempo, num lance em que cometeu penálti sobre Pepê, mas Taremi desperdiçou.



Tiago Almeida 4

Teve muitos duelos com Zaidu e saiu a perder, tendo sido ultrapassado várias vezes.



Undabarrena 4

Menos posicional do que Pedro Augusto, problemas para construir jogo.



Pedro Augusto 4

Aos problemas a defender juntou dificuldades para construir jogo e a equipa ressentiu-se disso.



Neto Borges 7

Bem a defender, ainda deu um sinal de esperança ao Tondela quando marcou um belo golo, de cabeça.



Salvador Agra 6

Tentou esticar o jogo pela ala direita, pertencendo-lhe o excelente cruzamento, com o pé esquerdo, que resultou no golo de Neto Borges.



Daniel dos Anjos 4

Tocou pela primeira vez na bola no meio-campo ofensivo aos 26 minutos, o que diz bem das dificuldades que sentiu para criar perigo. Aos 35", tentou aproveitar uma hesitação de Marchesín, mas ficou sem ângulo.



Rafael Barbosa 5

Correu, lutou, ajudou a defender e tudo fez para incomodar o adversário..



Dadashov 5

Entrou cheio de vontade e ganhou logo um lance, mas depois foi uma luta desigual.



João Pedro 4

Tentou dinamizar o meio-campo, mas com pouco êxito.



Bebeto 4

Ultrapassado no lance do terceiro golo



Tiago Dantas 4

Acrescentou pouco.



Boselli 5

Ainda ameaçou, num livre direto bem marcado.