Tondela frente ao Sporting: muitas contrariedades e Pako em contacto via digital

Manu Hernando (covid-19), Eduardo Quaresma (emprestado pelo Sporting) e Jota Gonçalves (lesionado) desfalcam o eixo defensivo. Oportunidade para Ricardo Alves jogar de início

O Tondela apresenta-se este domingo, em Alvalade, com muitas baixas, sobretudo na zona central da defesa, tendo em conta que Manu Hernando, habitual titular, não pode jogar por ter testado positivo à covid-19. O espanhol, curiosamente, tinha sido poupado com o Leixões, na Taça de Portugal, a pensar precisamente na partida com os campeões nacionais.

Manu Hernando é o mais recente problema para um sector que já não podia contar com o internacional sub-21 português Jota Gonçalves, a recuperar de uma grave lesão, nem com Eduardo Quaresma, impossibilitado de alinhar em Alvalade por estar emprestado pelo Sporting.

Problemas a mais para a equipa técnica liderada por Pako Ayestarán, que também não pode estar em Alvalade por ter testado positivo à covid-19. O mesmo acontece com o guarda-redes Babacar Niasse. O senegalês foi titular na partida de segunda-feira, com o Leixões, mas agora tem de ficar em isolamento profilático. Face a esta situação, foi convocado o habitual terceiro guarda-redes, Philip Tear, de 23 anos. Suplente nos dois jogos da Taça de Portugal, com o Camacha e o Leixões, o sueco ainda não alinhou na presente temporada.

Face a tantas contrariedades no sector mais recuado, será a vez de Ricardo Alves fazer a estreia como titular no campeonato na presente temporada. O experiente central, de 30 anos, até jogou os 90 minutos com a equipa matosinhense, tendo feito dupla com Eduardo Quaresma. Foi a segunda vez que alinhou de início, depois de ter sido titular com o Camacha, tendo na altura jogado ao lado de Manu Hernando. Hoje, curiosamente, vai ter um novo parceiro, desta feita o francês Modibo Sagnan, titular nos últimos sete jogos da Liga Bwin.

Mas nem tudo são contrariedades na defesa, já que o brasileiro Neto Borges recuperou da lesão que sofreu em Arouca e foi convocado. O lateral-esquerdo está, no entanto, sem ritmo competitivo, tendo em conta que não joga desde 29 de outubro.

Onze provável do Tondela: Trigueira; Tiago Almeida, Sagnan, Ricardo Alves e Khacef; Pedro Augusto, Undabarrena e João Pedro; Jhon Murillo, Dadashov e Rafael Barbosa

Pako Ayestarán em contacto via digital

Impossibilitado de viajar até Lisboa, Pako Ayestarán vai estar em contacto com os seus colaboradores, nomeadamente com Joshe Viela, através das plataformas digitais. Mesmo sem o treinador principal no banco, o adjunto espanhol terá liberdade para tomar decisões, até porque, como lembrou sexta-feira, a equipa técnica conhece bem as ideias por trabalhar junta há dois anos.