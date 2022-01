Tondela contrata defesa-central Marcelo Alves

Marcelo Alves é defesa-central, tem 23 anos, e chega proveniente do Madureira Esporte Clube.

O Tondela garantiu o empréstimo de Marcelo Alves até junho de 2023. O defesa-central brasileiro, de 23 anos, representava o Madureira Esporte Clube.

"Estou muito feliz por ser a partir de agora jogador do Tondela. Vou com muita ilusão de ajudar, de ser mais um a integrar essa família e de poder agregar e sermos cada vez mais fortes", referiu o defesa, em declarações aos canais oficiais do clube.

O médio Sessi D"Almeida e o avançado Matias Lacava também foram oficializados esta segunda-feira.