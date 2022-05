Tondela confirma desacatos: "Nada têm que ver com o FC Porto"

A GNR de Tondela remeteu para o comando de Viseu, mas este não esclareceu a intervenção que foi feita no local

Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, confirmou a O JOGO os incidentes ocorridos na loja do clube, que ontem foi atacada por adeptos, alegadamente do FC Porto, que não conseguiram comprar bilhetes para a final da Taça de Portugal, que o clube terá reservado exclusivamente a sócios nessa etapa. "Houve desacatos e arremesso de pedras", contou. "Vão ser tomadas as diligências necessárias, mas não deve ser dada relevância a esses desacatos, que nada têm que ver com o Fc Porto. Tem que ver apenas com a má formação de algumas pessoas", vincou o presidente do clube, finalista da Taça de Portugal.

Também contactada por O JOGO, a GNR de Tondela remeteu para o comando de Viseu. A O JOGO, o tenente-coronel Resende confirmou apenas o incidente.

"Confirmo que a GNR foi chamada ao local, os desacatos teriam a ver com adeptos que estavam a adquirir bilhetes", disse. Questionado sobre se os adeptos em causa foram identificados e se teriam algum adereço que os conotasse com o FC Porto, não se alongou: "Não confirmo".

ATUALIZADA ÀS 18H31