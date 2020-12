Tondela com duas baixas confirmadas para nova visita ao FC Porto

Salvador Agra é um dos jogadores com que Pako Ayestará não poderá contar no Dragão

Beirões deslocam-se novamente ao Dragão, agora a contar para a Taça de Portugal.

Depois de um grande espetáculo de futebol e apesar da derrota no campeonato pela margem mínima (4-3), o treinador do Tondela, Pako Ayestarán, prepara com entusiasmo, novo embate no Estádio do Dragão, domingo (18h30), para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os beirões ensaiam a estratégia com duas baixas certas: Ricardo Alves e Salvador Agra. O defesa central está lesionado desde a terceira jornada do campeonato e encontra-se na fase final de tratamento a uma tendinite do pé direito; o extremo cumpre o segundo e último jogo de castigo por ter sido expulso na receção ao Vitória de Guimarães.

O Tondela teve um bom comportamento na Taça de Portugal, na época de 2016/17, ao alcançar pela primeira vez os oitavos de final da prova. Sob o comando de Petit, deslocaram-se ao Estádio do Mar, mas caíram aos pés do Leixões, da II Liga.

O avançado Jhon Murillo é o único jogador que ainda permanece no plantel e que esteve nesse encontro.