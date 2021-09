Tondela bate Académico de Viseu: confira quem marcou os golos

Este jogo particular contou ainda com outras estreias na equipa do Tondela, como é o caso do defesa central francês Modibo Sagna e o médio defensivo italiano Simone Muratore, ambos chegaram ao clube no último dia de mercado.

O Tondela venceu, esta sexta-feira, por 3-2 o Académico de Viseu num jogo particular e à porta fechada no Estádio João Cardoso, disse à agência Lusa fonte do clube da Liga Bwin.

Rafael Barbosa (2 minutos), Juanma Boselli (9), Iker Undabarrena (15), para o Tondela, e Daniel Nussbauner (36) e Tety (89), pelo Académico de Viseu, foram os autores dos cinco golos que marcaram o jogo particular entre as duas equipas do distrito de Viseu.

O Tondela estreou o marcador aos dois minutos, com Rafael Barbosa, e o segundo tento por parte dos auriverdes chegou aos nove minutos, por parte de Juanma Boselli, que se estreou no clube depois de ter chegado a um dia do mercado fechar.

Ainda na primeira parte, Iker Undabarrena (15) colocou o Tondela em vantagem por 3-0. O médio espanhol assinou pelo clube beirão no início de agosto e foi titular no primeiro jogo do campeonato da I Liga, frente ao Santa Clara.

O Académico de Viseu, equipa da II Liga, ainda diminuiu a diferença no marcador na primeira parte (38), com Daniel Nussbaurner, o avançado austríaco que se estreou no clube depois de ter chegado a um dia do fecho do mercado.

O segundo golo dos viseenses surgiu a um minuto de terminar o desafio (89) no Estádio João Cardoso, casa do Tondela, com outra estreia no clube, Tety, o avançado costa-marfinense que chegou, igualmente, em 30 de agosto, ao Académico de Viseu.

Este jogo particular contou ainda com outras estreias na equipa do Tondela, como é o caso do defesa central francês Modibo Sagna e o médio defensivo italiano Simone Muratore, ambos chegaram ao clube no último dia de mercado.