Tondela anuncia saída de Souley rumo ao campeonato da Bélgica

Redação com Lusa

Souley transferido a título definitivo.

O avançado Souleymane Anne saiu do Tondela para o Royal Excelsior Virton, na Bélgica, anunciou esta terça-feira a SAD do clube da Liga Bwin.

"A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o Royal Excelsior Virton da Bélgica para a transferência a título definitivo do jogador Souley", surge escrito.

O avançado, acrescenta a nota de imprensa, de dupla nacionalidade, mauritana e francesa, tendo sido internacional pela Mauritânia, chegou ao Tondela na última temporada, realizando 19 jogos e marcando um golo.

"Ao Souley agradecemos o profissionalismo com que defendeu as cores do Tondela, desejando-lhe toda a sorte pessoal e profissional para o próximo desafio", escreve o clube na nota de imprensa.