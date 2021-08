Tondela anuncia contratação de guarda-redes sueco

Nova opção para a baliza auriverde foi adquirida, até 2023, ao modesto Juventud Somorrostro (Espanha)

O guarda-redes sueco Jaan Philip Tear é o mais recente reforço do plantel do Tondela, anunciou esta segunda-feira o clube beirão (Liga Bwin), tendo contratualizado com o atleta uma ligação válida para as próximas duas temporadas (até 2023).

Nascido na Suécia, o jovem guardião de apenas 22 anos, contratado a título definitivo - o valor da transferência não foi divulgado - ao modesto Juventud Somorrostro (Espanha), junta-se aos colegas de posição Pedro Trigueira, Niasse e Joel Sousa.

Jaan Tear foi, entretanto, integrado grupo às ordens do treinador Pako Ayesterán e participou inclusive no treino desta segunda-feira, que serviu de preparação para o embate ante o Portimonense, em 22 de agosto, relativo à terceira ronda da Liga Bwin.