Tiago Dantas recebe um jogo de castigo por gesto obsceno frente ao Sporting

Castigo ao qual se acresce uma multa de 82 euros

O Conselho de Disciplina da Liga (CD) informou esta quinta-feira que Tiago Dantas, médio emprestado pelo Benfica ao Tondela, vai receber um jogo de castigo após ter celebrado um golo diante do Sporting na jornada passada (derrota por 1-3) com um gesto obsceno, agarrando as partes íntimas enquanto mirava os adeptos leoninos.

Ao jogo de castigo, o CD acrescentou que Dantas deverá pagar uma multa no valor de 82 euros, após ter infringido a alínea d) do artigo 157º do regulamento disciplinar da Liga, a qual diz respeito ao "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade".

O médio de 21 anos vai assim falhar a deslocação ao Moreirense, na 30ª jornada da Liga Bwin, que terá lugar no sábado, às 15h30.