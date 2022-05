"Temos de nos abstrair do que se passou na Liga e usufruir ao máximo neste dia"

Ricardo Alves, capitão do Tondela, fez a antevisão ao jogo da final da Taça de Portugal frente ao FC Porto (17h15 de domingo).

Jogar a final depois da descida de divisão: "É um contexto difícil, mas pensámos que era um jogo especial para todos nós. Foi com esse pensamento que nos preparámos. Tentámos de alguma forma separar as águas e tentar esquecer a descida de divisão. Logicamente que os primeiros dias foram difíceis, porque o nosso principal objetivo era conseguir a manutenção. Se o tivéssemos conseguido vínhamos com uma cara diferente, mas este é um jogo muito especial para todos nós, para a nossa região e por isso temos de ter a capacidade de nos abstrair do que se passou na Liga e usufruir ao máximo neste dia. Seria pior se não tivéssemos uma oportunidade destas depois do que aconteceu na Liga. É uma força extra, tentar deixar uma imagem positiva no final da nossa época e dar uma alegria aos nossos adeptos e à estrutura."

Percentagem de favoritismo? "Não sei. Vamos entrar em campo para tentar ganhar. É apenas um jogo. O FC Porto é favorito, por ser o campeão nacional, mas temos as nossas armas e tentar tudo para contrariar esse favoritismo e sair daqui com a taça."

Qualidades do FC Porto: "Sabemos que o FC Porto é uma equipa muito forte, já os defrontámos este ano e a nossa preocupação foi preparar-nos da melhor forma possível. Mas temos noção que o FC Porto é muito forte em todos os aspetos, ofensivo e defensivo. Vamos tentar contrariar essa fortaleza e tentar conquistar a Taça, levá-la para o nosso museu."