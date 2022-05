Declarações de Nuno Campos, treinador do Tondela, após a derrota na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, por 3-1.

Análise ao jogo: "Antes de mais dar os parabéns ao FC Porto pela conquista da Taça e também pela conquista da dobradinha. Tínhamos uma estratégia que passava por defender bem, não havia forma de disputar esta final sem defender bem e na primeira parte conseguimos fazê-lo bem. Penso que na primeira parte conseguimo-lo fazer. Demos poucas chances ao FC Porto de criar oportunidades de golo e cria uma oportunidade enquadrada com o lance do penálti e vai a ganhar 1-0 para a segunda parte. Sabíamos que na segunda parte teríamos de abrir mais o jogo, teríamos de pressionar um pouco mais alto, teríamos que arriscar um pouco mais e foi o que fizemos e o FC Porto, naturalmente, aproveitou alguns dos momentos que teve depois para marcar. Depois de chegarmos ao 2-1, acreditamos que podíamos ter possibilidade de discutir novamente a final, mas de qualquer forma, com o terceiro golo do FC Porto ficou tudo mais difícil, naturalmente."

Orgulho nos jogadores e adeptos: "Tenho de dar aqui os meus parabéns aos meus jogadores por esta caminhada que fizeram até chegar a este momento, porque eles sabem o orgulho que tenho neles, por chegarem aqui, a este palco, hoje, com a chance de discutir uma final. Os nossos jogadores chegaram aqui num momento difícil para todos nós, num momento em que se calhar, se tivéssemos de preparar esta final com outro ânimo teria sido mais fácil, sendo que uma final nunca seria fácil, muito menos contra o campeão nacional. Há o orgulho de eles terem chegado a este momento nesta final, há o orgulho destes adeptos que pintaram de amarelo o nosso espaço e que sempre apoiaram a equipa, mesmo depois de o jogo estar finalizado e isso é algo que não me vou esquecer neste dia, porque não é fácil termos adeptos que, mesmo depois de perder, nos continuam a apoiar, chamam a equipa para irmos mais próximos e continuam a apoiar e é isso que levo daqui."

Tondela cometeu duas grandes penalidades [uma delas deu golo]: "As grandes penalidades são sempre situações aborrecidas por vários motivos. Primeiro, porque, por vezes não temos a certeza se são, depois, porque, sendo, às vezes é por milímetros. Certamente que, quando há uma grande penalidade, de alguma forma é um erro, como há outros erros durante o jogo para as duas equipas, sempre, se somos ou não mais penalizados com os nossos erros, isso já é outra questão. Naturalmente que um penálti é uma oportunidade clara de golo e aí fomos penalizados."