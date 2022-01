Salvador Agra: "Tondela vencer a Taça de Portugal? Sei a alegria daquele dia... "

ENTREVISTA, PARTE I - Salvador Agra, extremo do Tondela, garante que a presença inédita nas meias-finais da Taça de Portugal não levará a equipa a distrair-se do essencial, que é continuar na Liga Bwin. Por mais que o sonho apeteça

Ao cabo de época e meia, Salvador Agra e o Tondela confundem-se. Aos 30 anos, corre como um miúdo, "11, 12 quilómetros por jogo", e essa urgência de quem leva à letra a ideia de que "um extremo tem de estar sempre em andamento" faz da equipa de Pako Ayestarán um coletivo mais sólido, a prometer estabilidade na Liga Bwin, com um final de época de sonho à espreita, graças à presença inédita nas meias-finais da Taça de Portugal, que tem o Mafra, do segundo escalão, no caminho do Jamor. A conversa por esse poço de energia que é Agra conduz naturalmente ao balneário e à identidade deste Tondela.

Continua a ter muito prazer em jogar, todos os dias?

-O futebol é o meu trabalho, a minha paixão, desde muito jovem. Lutei muito para estar onde estou, para ter jogado em ligas como a espanhola, a italiana. Se queremos ser alguém no futebol, trabalho, espírito de sacrifício, paixão são essenciais.