Salvador Agra também acusou positivo à covid-19

O experiente jogador é, assim, baixa para o jogo com o Sporting e junta-se ao treinador Pako Ayestarán

Salvador Agra é o primeiro jogador a conhecer o resultado do teste ao vírus SAS-CoV-2, a que todo o plantel do Tondela se submeteu esta sexta-feira de manhã. Nesse sentido, o experiente ala-esquerdo terá de ficar de fora do jogo com o Sporting, em Alvalade.

Recorde-se que já era conhecido que o treinador Pako Ayestarán contraiu covid-19. O restante plantel e staff do clube ainda não têm os resultados, uma vez que só hoje de manhã é que realizaram o teste.