Salvador Agra após o Benfica-Tondela: "Um dia vamos ser nós felizes no último minuto"

Salvador Agra no Benfica-Tondela

Declarações de Salvador Agra após o Benfica-Tondela (2-1), da quarta jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "A análise é simples, batemo-nos perante uma grande equipa, candidata ao título. Estamos orgulhosos do jogo que fizemos, se o fizermos sempre assim tenho a certeza que vamos conquistar pontos. Um dia a sorte vai mudar, não seremos sempre nós a sofrer golos no fim. Um dia vamos ser nós a marcar e a ser felizes no último minuto."

A exibição: "O Tondela sempre foi o mesmo o jogo todo, tentámos explorar o nosso contra-ataque, as nossas armas. Estávamos a jogar contra uma grande equipa, com grande qualidade e grandes jogadores, sabíamos que para pontuar íamos ter de sofrer. Sofremos, toda a gente sofre com uma equipa como o Benfica, toda a gente sofre, mas fizemos um grande trabalho e foi um orgulho ver a equipa a bater-se contra o Benfica."