Rubilio Castillo e Tondela acertam rescisão

Fotografia: Site oficial do Saprissa

Rubilio Castillo é reforço do Tondela

Redação com Lusa

O internacional hondurenho, de 30 anos, chegou ao Tondela em 2019/20, proveniente do Saprissa, da Costa Rica, mas nunca se impôs no plantel dos beirões e acabou por ser cedido ao Motagua (Honduras) e ao Royal Pari (Bolívia)

O avançado Rubilio Castillo e o Tondela rescindiram o contrato que os unia, por mútuo acordo, anunciou hoje o clube da Liga Bwin, na sua página oficial da internet.

"A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o jogador Rubilio Castillo para a rescisão, por mútuo acordo, do contrato que unia ambas as partes", refere o comunicado emitido pelos tondelenses.

Na mesma nota, o Tondela enaltece o "profissionalismo" de Castillo, desejando ao avançado "toda a sorte o seu futuro".