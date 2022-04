Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Clube aproveitou o intervalo do jogo com o Sporting para agraciar o técnico de equipamentos

Rolando da Cruz, técnico de equipamentos do Tondela, foi homenageado ao intervalo do jogo com o Sporting.

O clube chamou o funcionário ao relvado para lhe entregar uma lembrança evocativa dos 40 anos de serviço ao clube. Rolando da Cruz começou a trabalhar nos beirões quando estes ainda estavam no Distrital e acompanhou a ascensão desde a III Divisão até à Liga Bwin.