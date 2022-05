Ricardo Sousa analisa Tondela: "Uma equipa não muito organizada a defender"

Treinador do Mafra foi afastado na meias-finais pela equipa que este domingo disputa a final da Taça de Portugal contra o FC Porto.

Ricardo Sousa foi o último treinador a defrontar o Tondela antes da final da Taça de Portugal. O treinador do Mafra, que perdeu 3-0 no Estádio João Cardoso, na primeira mão, e empatou a um golo, em casa, na segunda das meias-finais, entende que "o Tondela deve surpreender e procurar deixar o FC Porto nervoso e impaciente nos primeiros minutos". "Não vai dividir o jogo, não o fez contra o Mafra, e acredito que contra o FC Porto o vá fazer muito menos. Vai jogar com linhas baixas, tentará defender como pode e estará à espera do erro e que o FC Porto perca a paciência e fique desequilibrado atrás", antevê o técnico que qualifica os beirões como "uma equipa perigosa". "Joga constantemente em transição, usa principalmente a velocidade do Salvador Agra e do Rafael Barbosa, dois jogadores rapidíssimos e com qualidade em especial no momento de decisão."

O treinador do Mafra destacou Agra e Rafael Barbosa e também os dois laterais. "O Bebeto e o Neto Borges são dois jogadores que dão uma profundidade muito grande ao jogo e conseguem fazer praticamente sozinhos o corredor todo."

Quando defrontou o Tondela na primeira mão, o treinador era Pako Ayestarán e na segunda, em casa, já era o atual, Nuno Campos. "Dois treinadores distintos", definiu. "O Pako gostava de um futebol mais direto, o Nuno já opta por um futebol mais apoiado, mas tem tido alguma dificuldade nesse capítulo. Parece-me uma equipa não muito organizada no processo defensivo e por isso acredito que terá muitas dificuldades na final."

Ricardo Sousa encontra, por isso, alguns pontos frágeis na equipa que vai disputar a final da Taça de Portugal. "Liberta muito espaço entre linhas, independentemente que baixa e pressiona única e simplesmente a partir do meio-campo, acaba por libertar muito jogo interior, tenta jogar com os setores muito juntos e descura completamente o lado contrário. Se o FC Porto tiver uma boa capacidade de posse uma boa variação de centro de jogo com velocidade consegue explorar o lado mais fraco e o Tondela tem dificuldades nos duelos individuais. É uma equipa que tem muitos problemas quando os adversários jogam muito alto e fazem muito jogo exterior no trabalho de caixa, porque aparece espaço sempre de todo o lado e as equipas que jogam contra o Tondela têm sempre muitas situações de golo em momentos de cruzamento."

O agora treinador foi, em 1999, herói pelo Beira-Mar ao fazer o golo do triunfo sobre o Campomaiorense na final da Taça de Portugal quando a equipa aveirense já tinha sido despromovida à II Liga, uma situação idêntica à que vive agora o Tondela. "Estar na final da Taça é uma motivação para quem acaba de descer e o Tondela tem uma vantagem em relação a nós na altura: a final da Taça disputa-se uma semana depois de o campeonato terminar. A nossa foi três semanas depois. A participação do treinador vai ser importantíssima. Tínhamos um gestor mental, o meu pai, o nosso treinador, que para mim foi o principal responsável por termos conquistado a Taça, pela motivação que nos transmitiu e pelo que nos fez esquecer durante essas três semanas, e fez-nos crer que era um jogo que nos ia deixar na história. O Nuno será, por isso, importante, para motivar a sua equipa."

Vitinha e Fábio Vieira eram

suplentes de Tiago Dantas...

Ricardo Sousa foi médio organizador e considera que o Tondela tem um jogador que "está a ser mal aproveitado". "O Tiago Dantas é um dos melhores jogadores a nível nacional e não está a ter as oportunidades que merece. Normalmente, faz os jogos da Taça e se jogar na final pode ser uma mais-valia muito grande, principalmente pelo controlo de jogo, pela capacidade que tem de gerir a velocidade do jogo do Tondela. É um dos jogadores mais importantes da seleção de sub-21 e jogadores como o Vitinha e como o Fábio Vieira eram suplentes dele nas seleções anteriores."