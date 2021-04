Receita de Ayestarán após primeira vitória fora: "Atacar cada jogo como se não houvesse amanhã"

Treinador do Tondela elogiou trabalho e exibição da equipa depois do triunfo no Estádio D. Afonso Henriques, conseguido com dois golos do espanhol Mario González.

Pako Ayestarán ficou naturalmente satisfeito depois de ganhar em Guimarães, onde o Tondela venceu pela primeira vez fora de casa nesta edição da Liga NOS.

"Os jogadores entenderam muito bem a mensagem que lhes passei. Durante a semana transmiti-lhes que estava convencido que estávamos muito perto de conseguir a primeira vitória fora, mas também é certo que todas as equipas que estão na luta pela permanência correm o risco de descer. Esta é uma das épocas em que há mais equipas que correm esse risco e creio que isso é bom. Falei com eles e disse-lhes que temos de nos preparar muito bem para estarmos na I Liga no próximo ano. Temos que encarar cada jogo como se fosse o último, temos que o atacar como se não houvesse amanhã e hoje isso ficou muito claro".

Exibição da equipa

"Esta foi a primeira parte mais completa que fizemos esta época. No segundo tempo conseguimos combater fantasmas, porque já tivemos vários jogos em que tínhamos a vitória na mão e escapou no último minuto. Houve tensão nos últimos instantes, mas creio que é justo o resultado. Tivemos várias ocasiões que podíamos ter resolvido o jogo e estou muito orgulhoso pelo que a equipa faz nos jogos e, sobretudo, pelo que faz durante a semana. Esta equipa tem demonstrado que está preparada para ganhar e não será fácil vencer o Tondela".

Permanência está mais perto?

"Estamos conscientes que temos de continuar a disputar cada jogo a este nível e como se fosse o último. Há equipas de grande nível que estão perto de nós, como Famalicão ou Boavista, que têm capacidade para sair da situação em que se encontram. Não está nada perto. Estará perto quando estivermos a oito ou nove pontos acima da zona de descida".