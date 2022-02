Declarações de Pako Ayestarán sobre o momento polémico do encontro entre Famalicão e Tondela.

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, pronunciou sobre o episódio em torno de Gustavo Assunção, médio do Famalicão que ameaçou deixar o terreno de jogo, por alegados insultos racistas de um jogador do Tondela.

"O Rafael Barbosa falou connosco no relvado e perguntámos o que se passou. É um tema sensível e claramente disse que não insultou o Gustavo, garantiu que não disse nada pelo qual possa ser punido. Estamos com a sua versão até à morte.", afirmou o técnico espanhol do emblema beirão.

O relógio do Famalicão-Tondela marcava 90+12' quando Gustavo Assunção, após um diálogo com Rafael Barbosa, perdeu a compostura, com um eventual comentário insultuoso, e ameaçou sair de campo.

Segundo Rui Pedro Silva, o atleta brasileiro foi alvo de insultos racistas. O técnico famalicense depositou confiança absoluta no reportado e sugeriu uma investigação ao sucedido, que mereceu a própria condenação.

"Não estou contente pelo que aconteceu no final do jogo. Não sei o que aconteceu, mas acredito no meu jogador. Confiança total. Se ele diz que recebeu insultos racistas, aquilo deve ser investigado, erradicado. Não faz parte do futebol, disse Rui Pedro Silva, na flash interview após o duelo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

A confusão instalou-se, por momentos, no relvado, com a envolvência de jogadores das duas equipas, mas a serenidade foi progressivamente reposta com a intervenção do árbitro Hélder Malheiro, com quem Gustavo Assunção partilhava queixas.

O juiz lisboeta procedeu à tentativa de acalmar o médio do Famalicão, que se mantinha visivelmente descontrolado, para ordenar o continuar da partida. Alguns segundos depois, Gustavo Assunção deslocou-se até junto da linha lateral, com o intuito de abandonar o campo, sendo confortado pelo staff minhoto.

O jogador do Famalicão, que protagonizou uma espécie de protesto, acabou, porém, por permanecer no interior das quatro linhas, tendo ouvido o apito final soado por Hélder Malheiro no jogo perante o forasteiro Tondela.

O Famalicão, recorde-se, venceu por 2-1.

Veja o vídeo do momento: