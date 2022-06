Quim Machado está no radar do Tondela: "O futebol é uma caixinha de surpresas"

Contactado por O JOGO sobre o interesse, o treinador não confirmou, nem desmentiu.

O treinador Quim Machado, que garantiu a subida histórica do Tondela ao escalão principal na temporada 2014/15, está na agenda dos beirões para substituir Nuno Campos no comando técnico e com o mesmo objetivo: o regresso ao escalão maior do futebol nacional.

"Não confirmo, nem desminto", afirmou, ontem, o técnico quando foi contactado por O JOGO sobre o interesse dos tondelenses. "O futebol é uma caixinha de surpresas", acrescentou. "Quando fazemos parte de uma página de alegria e de história, fica para sempre na memória", disse Quim Machado sobre a passagem pelo clube.

A confirmar-se este regresso, Quim Machado terá de enfrentar um enorme desafio, uma vez que os beirões estão impedidos de inscrever novos jogadores no atual mercado e também no de inverno, depois de ter perdido no TAS o recurso apresentado no "caso Khacef", que rescindiu de forma unilateral com um clube argelino antes de assinar pelo Tondela.