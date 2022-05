O paradoxo de emoções em apenas uma semana só serve de motivação ao "orgulho" dos beirões, que querem voltar ao mapa da I Liga. Sete anos na Liga Bwin foram quebrados no passado fim de semana. O luto ainda não foi feito, porque domingo há um objetivo especial. Depois, os adeptos vão juntar-se para lutar pelo regresso.

O embate da descida de divisão não esfriou a emoção pela presença inédita na final da Taça de Portugal. A pacatez que se sente no centro de Tondela, a meio da semana, é natural numa cidade "com boa qualidade de vida." Quem o garante é Rodrigo Fonseca, de 25 anos, que vê o seu futuro longe do litoral, com "muito orgulho" beirão. O testemunho deste adepto tondelense é tão extraordinário quanto a sua dedicação ao clube, cuja "ascensão desportiva" fez quebrar as divisões clubistas inter-freguesias.

A escalada desde a III Divisão até ao Jamor foi seguida por Rodrigo Fonseca ao pormenor, até dos minutos dos golos de tantas épocas que lançaram a história do emblema. "É complicado" encontrar o equilíbrio entre a tristeza da queda e a alegria de ver a equipa discutir um troféu com o FC Porto.

"Queríamos fazer o luto, mas é preciso estar em grande para ganhar a Taça, apesar de as casas de apostas nos darem dez por cento de probabilidades", comentou Rui Freitas, enquanto refrescava a garganta no bar do estádio, que, na próxima época, não conhecerá grandes enchentes com a visita dos clubes sonantes da Liga Bwin.

Há, no entanto, uma certeza: a claque "estará sempre presente", garantem alguns dos seus membros, que passavam no momento da conversa. Pelo movimento na loja do clube, deu para perceber que os sócios mantêm a chama. Os bilhetes esgotaram, mas o pack especial da Taça de Portugal (chapéu, t"shirt e cachecol) está a sair a um ritmo que superou as expectativas. "É muito amor pelo Tondela", atirou Joel Costa.

Do lado oposto de uma das ruas adjacentes ao estádio cresce um prédio e um dos seus trabalhadores fez-se notar ao gritar "Porto". Um adepto dos dragões, que aproveitou a proximidade para cantar ao desafio com outros que por ali passavam. "É o fim da nossa presença na elite do futebol. Domingo será o primeiro dia da nova vida do Tondela", atirou Rodrigo Fonseca.

PALAVRA DE ADEPTO

Desde pequenino apegado ao clube

Aos 11 anos, Rodrigo Fonseca já era adepto ferrenho do Tondela e, a partir de 2008, acompanhou todas as etapas do clube, inclusive o golo de André Carvalhas que carimbou a subida à Liga Bwin. Vai regressar do Jamor confiante na "nova fase do clube e da cidade." "Todos têm de se manter unidos", diz Rodrigo.

Já não há lições de geografia

Rui Freitas trazia no carro o cachecol do Tondela, clube que habitou o concelho "a comer caviar, agora terá de comer camarão", disse, preparado para a festa da Taça de Portugal, que "deveria ser a cereja no topo do bolo" se não fosse a descida de divisão. "Pelo menos, agora todos sabem onde fica Tondela", comentou.

O amor e a união fazem a força

Se há amor como de Joel Costa, não se sabe, porque é um sentimento relativo, e quando se trata de clubes, o assunto daria discussão para longas horas. Joel comprou o pack para levar ao Jamor e pede "para todos se manterem unidos." "É só mais um ano de expectativa para o concelho. Temos de apoiar a equipa e lutar pelo regresso", atirou.

A Beira Alta também vai a jogo

A equipa de Nuno Campos vai contar com muitos tondelenses nas bancadas e entrará no Estádio Nacional com o apoio dos municípios do distrito de Viseu, inserido na região da Beira Alta. O Tondela vai jogar com uma camisola especial na final da Taça de Portugal, que na faixa verde terá o nome de cada uma das 24 autarquias que abrangem um vasto território.

Aliás, alguns destes municípios estão mais próximos do Douro do que das Beiras. Com este gesto, o Tondela criou uma "nação beirã", uma designação meramente simbólica, mas com grande carga emocional para uma região que perderá um dos seus baluartes no escalão principal do futebol. No fundo amarelo estará um espaço para a claque "Febre Amarela".